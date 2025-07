El jutge indaga si Cristóbal Montoro va crear un “entramat societari” per desviar fons

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El jutge que ha imputat l’exministre Cristóbal Montoro investiga si els socis del bufet que va fundar, Equipo Económico, van crear un “entramat societari” per desviar fons obtinguts amb la seua presumpta activitat delictiva, que la Guàrdia Civil i els Mossos sospiten que va anar més enllà d’afavorir empreses gasistes.

Montoro, que va ser ministre d’Hisenda entre els anys 2000 i 2004 amb José María Aznar i entre el 2011 i el 2018 amb Mariano Rajoy, es va donar de baixa dijous com a afiliat del Partit Popular, al transcendir la seua imputació i la del seu equip en una causa que des del 2018 investigava en secret el titular del jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona per suborn, frau, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.

En una interlocutòria del maig del 2024, que consta en el sumari, el jutge apunta, basant-se en els informes policials, que la “operativa mostrada amb el sector de les gasistes”, consistent a contractar suposadament Equipo Económico per a la “bona consecució” de reformes legislatives al seu favor, “podria haver-se donat amb altres empreses de diferents sectors, com podrien ser Madrid Network, Ferrovial o Abengoa”.

En un informe del juny del 2019, els Mossos detallaven que entre 2009 i 2015 Equipo Económico va facturar al grup Abengoa un total de 3,9 milions d’euros, però que la seua relació va anar “molt més enllà de la merament contractual”, ja que un dels socis del bufet de Montoro, Ricardo M.R., que havia estat secretari d’Estat de Pressupostos, es va incorporar l’octubre del 2011 al consell d’administració de la multinacional. Així mateix, segons els Mossos, entre el 2012 i el 2014 Equipo Económico va facturar a Ferrovial per valor de 293.424 euros.

El jutge també subratlla, a partir dels informes de la Guàrdia Civil i dels Mossos, que els socis d’Equipo Económico “podrien disposar d’un entramat societari” que podria haver estat utilitzat “per desviar fons de la presumpta activitat delictiva investigada”.

D’altra banda, Montoro presumptament va obtenir de l’AEAT informació reservada sobre polítics i famosos com l’expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre, l’exministre d’Economia Rodrigo Rato, el tenista Rafa Nadal o la baronessa Thyssen, sent ministre d’Hisenda, segons consta en el sumari del cas pel qual se l’imputa.

D’altra banda, Sumar plantejarà la creació d’una comissió d’investigació al Congrés per la “gravetat dels fets” que s’estan coneixent sobre el cas Montoro, que considera “una trama de corrupció econòmica institucionalitzada l’impacte de la qual apunta a ser de les més greus de la història democràtica” d’Espanya. Podem també estudia iniciatives parlamentàries.

Per la seua part, Santiago Abascal va anunciar que Vox s’ha personat com a acusació particular en la causa.

El PSOE critica el “silenci” de Núñez Feijóo: “No diu ni mu”

La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, va acusar el PP de portar a terme “la pitjor oposició” a un Govern en democràcia i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, d’amagar-se per no dir “ni mu” sobre la imputació de l’exministre. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, va insistir que “s’investigui tot allò que s’hagi d’investigar i tot aquell que s’hagi d’investigar”.