El TC decidirà al setembre el futur de Puigdemont

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional (TC) no estudiarà fins al mes de setembre l’admissió a tràmit dels recursos d’empara presentats per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, inclosa la mesura cautelaríssima que sol·licita perquè se li aixequi l’ordre de detenció, contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-li la malversació del procés. L’admissió a tràmit i les cautelaríssimes sol·licitades pels tres s’han incorporat a l’ordre del dia únicament per acordar que sigui el ple qui s’ocupi de respondre les tres impugnacions. Una vegada assumida la competència, no resoldrà sobre l’admissió a tràmit fins al proper mes de setembre. Concretament, fonts del Constitucional precisen que serà al primer ple d’aquell mes. Les esmentades fonts aclarien que les mesures cautelaríssimes no se solen concedir, “sobretot en un assumpte en el qual la situació del recurrent no ha canviat en res des de fa anys”, com és el cas de l’expresident, que porta exiliat gairebé vuit anys.

Puigdemont va presentar la setmana passada un recurs d’empara davant la cort de garanties en el qual demanava que se li apliqués l’amnistia pel delicte de malversació i, de forma cautelaríssima, que se suspengués l’ordre de detenció estatal que pesa sobre ell. En l’escrit al·legava que aquesta “no té el suport d’una condemna ferma”, en un context en el qual el legislador “ha expressat la seua voluntat d’extingir la responsabilitat penal” de l’expresident mitjançant “una norma orgànica la constitucionalitat de la qual ja ha estat confirmada”.

El recurs de Puigdemont ha recaigut en la magistrada progressista Laura Díez, mentre que dels de Puig i Comín se n’ocuparan els magistrats conservadors César Tolosa i Enrique Arnaldo.

L’expresident va presentar el recurs arran de l’aval a l’amnistia

L’expresident Carles Puigdemont va presentar el recurs d’empara al Tribunal Constitucional després que la cort de garanties avalés la llei d’amnistia –amb la majoria dels magistrats progressistes– i que el Tribunal Suprem confirmés que no amnistiarà el delicte de malversació que li atribueix en la causa del procés. La deliberació del Constitucional no es pronuncia sobre el delicte de malversació de cabals públics pel qual es troba processat, però sí que li permet demanar l’aplicació i la suspensió cautelar de l’ordre estatal de detenció que pesa sobre ell.