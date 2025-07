Una trentena de palestins han mort de gana en tres dies

Diversos palestins ploren davant del cadàver d’un nen mort a Gaza. - OMAR ASHTAWY / APA IMAGES VIA ZUMA / DPA

Almenys 33 palestins, dotze dels quals nens, han mort per desnutrició a la Franja de Gaza en els últims tres dies enmig de l’agreujament de la situació després de quatre mesos i mig de bloqueig israelià a l’entrada de subministraments, segons va confirmar ahir una font del ministeri de Sanitat, controlat per Hamas.

L’ONG mèdica MedGlobal, present a Gaza, va alertar ahir del “dràstic augment” en el nombre de nens que pateixen desnutrició severa a l’enclavament, i van dir que cinc d’ells havien mort només al seu centre des de diumenge a causa de l’escassetat de subministraments mèdics.

En total, des d’octubre del 2023, almenys 101 gazians han mort per fam i desnutrició, inclosos 80 nens. Però com va advertir el ministeri, aquests són només els casos registrats en hospitals, per la qual cosa la xifra real pot ser molt més alta.

Des del passat 2 de març, el Govern israelià amb prou feines permet l’entrada de subministraments a Gaza –aliment, aigua, medicaments i combustible–, malgrat que Nacions Unides assegura tenir prou menjar per alimentar tot Gaza durant diversos mesos.