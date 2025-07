Illa es posa “un notable” al cap de vora un any com a president del Govern

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La sessió de control d’ahir al Parlament de Catalunya va donar pas a l’inici de les vacances parlamentàries. A falta d’unes setmanes perquè es compleixi un any des de l’inici del seu mandat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va qualificar el seu full de serveis de “notable” malgrat les múltiples crítiques de l’oposició arran de la crisi a Educació.

Illa va treure pit d’estar complint “els acords d’investidura” i va manifestar que el país “va en bona direcció”. A més, en relació amb el cessament del subdirector responsable de l’adjudicació de places docents, va assegurar que l’Executiu assumeix les responsabilitats polítiques “quan n’hi ha”.

L’oposició

El líder parlamentari de Junts, Albert Batet, va recalcar que el Govern no ha gaudit de pressupostos aquest any i va retreure a l’Executiu les seues derrotes parlamentàries, a més de la “crisi permanent” de Rodalies i la gestió “molt poc professional” de l’assignació de places docents.

Per la seua part, el president del grup d’ERC, Josep Maria Jové, va qualificar la crisi a Educació com “un error descomunal” i va amenaçar de no aprovar els comptes si el Govern no torna a la “literalitat” del pacte de finançament.

El portaveu dels comuns, David Cid, va puntuar el Govern amb un “necessita millorar” després de recordar a Illa que té “deures pendents” en Rodalies, habitatge, energies renovables i educació i mostrar el seu descontentament amb l’ampliació de l’aeroport.

Picabaralla entre Illa i Orriols pels burquinis

El president del Govern, Salvador Illa, va mantenir una forta discussió amb la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en el ple del Parlament. La polèmica va arribar per la prohibició del burquini a les piscines de l’ajuntament de Ripoll, una cosa que segons Orriols “haurien d’haver fet fa temps les administracions superiors”. Illa va acusar la diputada ultradretana de no ser “digna de representar Catalunya” i va qualificar de “broma” que sigui “defensora de les dones”. A més, va assegurar que si segueixen els seus plantejaments polítics, “ni extremenys, ni murcians, ni andalusos, ni gallecs, ni madrilenys”, s’haurien pogut integrar a Catalunya. En relació amb el conflicte a Gaza, el president li va atribuir anar “contra els drets humans”.

Per la seua part, el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va acusar el Govern d’“humiliar” el Cos Nacional de Policia després de la declaració de la comissària de Via Laietana com a Lloc de Memòria Democràtica. Fernández va assegurar que es vol convertir la policia en un “símbol de la repressió franquista”.En relació amb la recriminació del diputat de la CUP Dani Cornellà de “convidar la Casa Reial”, Illa va afirmar que el seu comportament es basa a “respectar escrupolosament les institucions”.