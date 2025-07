El Parlament hebreu demana annexionar Cisjordània a Israel

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Parlament israelià (Knesset) va aprovar ahir per 71 vots a favor i 13 en contra una moció no vinculant que proposa l’annexió de Cisjordània. La resolució havia estat presentada per diversos parlamentaris de dreta que busquen unir al territori israelià les zones de Judea, Samaria i la vall del Jordà.

Mentrestant, las autoritats de Gaza, controlada per Hamas, van denunciar la mort per gana d’unes altres deu persones durant l’últim dia.