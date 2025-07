El Suprem manté a la presó Cerdán pel seu paper en la trama

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’exdirigent socialista Santos Cerdán continuarà en presó preventiva davant els indicis “nombrosos i poderosos” que hauria tingut un “paper directiu” en una presumpta trama de mossegades per adjudicacions d’obra pública i davant del risc que pugui destruir proves de la investigació. Així ho afirma la Sala d’Apel·lació del Tribunal Suprem en la interlocutòria en la qual desestima el recurs de la defensa de l’exnúmero 3 del PSOE contra la decisió del magistrat Leopoldo Puente d’enviar-lo a presó provisional sense fiança per la presumpta comissió de delictes d’integració en organització criminal, suborn i tràfic d’influències.

Els magistrats avalen la tesi del jutge que Cerdán podria perjudicar “irremeiablement i greument la investigació” amb una “actuació obstruccionista” si surt de la presó de Soto del Real, on es troba des del 30 de juny.

Recolzen els principals indicis contra Cerdán, descoberts després dels enregistraments que, durant 4 anys, va fer Koldo García de les seues converses, en les quals el Suprem no veu “cap aparença” de manipulació ni per l’exassessor ni per la Guàrdia Civil.

Cerdán és l’únic que és a presó en una causa que també s’adreça contra l’exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García, i diversos empresaris.

Per rebutjar la llibertat de l’exlíder socialista, el Suprem adverteix de la possibilitat que destrueixi documents, es concerti amb testimonis, modifiqui l’“actual emplaçament de sumes de diners defraudades” o les oculti. No veu un tracte discriminatori per a ell ni “perspectiva inquisitiva”, com denunciava la seua defensa, i rebutja que els enregistraments de Koldo tinguin “cap aparença que fossin elaborats per comprometre falsament” Cerdán.

D’altra banda, Ábalos ha tornat a defensar la seua innocència en una entrevista a El Confidencial, desvinculant-se de la trama Koldo i assegurant que la seua intenció ha estat sempre la de col·laborar amb la Justícia. “El que passa és que de vegades sembla que col·laborar és delatar”, apunta. Així mateix, anuncia una querella contra l’actual ministre de Transport, Óscar Puente, per falsedat documental i estafa processal.