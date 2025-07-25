SUD-EST
Almenys dotze morts en xocs entre Cambodja i Tailàndia
El foc creuat entre Tailàndia i Cambodja va deixar ahir almenys 12 morts i desenes de ferits, la majoria civils. En una recrudescència dels atacs, les autoritats tailandeses van anunciar que han tancat tots els punts de frontera terrestre amb Cambodja arran dels enfrontaments. Tant Tailàndia com Cambodja, que comparteixen 800 quilòmetres de frontera, s’acusen mútuament d’iniciar els trets i diuen respondre en defensa pròpia.
Les relacions entre les parts s’han deteriorat després que el 28 de maig un soldat cambodjà morís en mans de les forces tailandeses a les proximitats del temple hindú de Preah Vihear, situat en una zona en disputa.
La tensió territorial generalment s’ha abordat de manera diplomàtica, tot i que entre 2008 i 2011 van morir una trentena de persones en enfrontaments entre tots dos països en un territori adjacent al temple de Preah Vihear. Malgrat que el Tribunal Internacional de Justícia va atorgar la sobirania del temple a Cambodja el 1962, Tailàndia mai no va acceptar la sentència.