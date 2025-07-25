POLÍTICA
El bufet de Montoro demana anul·lar la investigació
Perquè els correus van ser obtinguts de forma irregular. La Xunta de Galícia va pagar al despatx més de 172.000 euros
Equipo Económico, el bufet fundat per l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, ha sol·licitat anul·lar els correus electrònics clau de la causa de presumptes suborns i tràfic d’influències per la qual està acusat a causa que van ser obtinguts de manera irregular. A més, en un comunicat l’empresa va assegurar que és “un despatx professional amb reputació” i va negar haver pagat comissions a polítics.
El bufet va demanar a la justícia declarar nuls els correus que sustenten la causa, interceptats pels Mossos en una “troballa casual” durant un escorcoll de la seu de l’empresa gasista Messer a la localitat tarragonina de Vila-seca, limitat a la construcció entre 2007 i 2009 d’una planta al municipi del Morell. Tal com va assenyalar el despatx –que va assegurar que “els Mossos van portar a terme una investigació paral·lela al marge del més mínim control judicial”–, la nul·litat d’una prova “en vicia qualsevol altra que hagués estat obtinguda com a conseqüència de l’anterior”.
Pagaments de la Xunta
D’altra banda, un informe de l’Agència Tributària recull que Equipo Económico va declarar un ingrés de 172.838 euros d’un pagament efectuat per la Xunta de Galícia entre els anys 2008 i 2019, període que inclou gran part dels mandats de l’actual president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
L’Executiu gallec, tanmateix, va defensar que els contractes que van portar al pagament dels més de 172.000 euros es van formalitzar entre 2009 i 2011, “abans” que Cristóbal Montoro tornés a ser ministre.
■ El president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, va anunciar que vol “revertir els beneficis” que les empreses gasistes i d’altres sectors van aconseguir després de les reformes fiscals del PP entre 2014 i 2018, relatives a l’impost especial sobre l’electricitat i el d’activitats econòmiques. “Estem explorant totes les fórmules i sistemes per fer possible aquest canvi normatiu, impulsar-lo i restablir una normalitat que es va alterar per un interès espuri”, va comunicar la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero.
Per la seua part, el PP va considerar la revisió de les lleis de l’exministre Cristóbal Montoro com “una cortina de fum” de la Moncloa, mentre que Sánchez va assegurar que se sent “fort” malgrat el cas Cerdán i va qualificar la corrupció dels populars com “sistèmica”.