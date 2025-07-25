POLÍTICA
Noelia Núñez desafia Puente a dimitir per “falsejar un màster”
Després de dimitir de tots els seus càrrecs, fitxa per una TV
L’exdiputada del PP Noelia Núñez, que va dimitir dimecres després de descobrir-se que va mentir sobre els seus estudis al currículum, va desafiar ministres i alts càrrecs del PSOE com Óscar Puente o Patxi López a dimitir en cas d’haver mentit en la seua formació acadèmica. Després de reiterar que la informació falsa a la seua fitxa del Congrés va ser “un error”, Núñez va acusar Puente de tenir un màster “per una universitat que resulta ser una escola del PSOE” abans de tenir una llicenciatura, i va posar en dubte que López hagi estudiat “enginyeria industrial” al País Basc.
Mentrestant, Óscar Puente, que va ser el primer a expressar dubtes sobre el currículum de Núñez, va considerar que el comportament de l’exdirigent popular ha estat “inexcusable” i que “ha fet el que havia de fer” al dimitir dels seus càrrecs. A més, el ministre de Transport va recordar que la polèmica amb el seu màster ja la van treure “fa vuit anys” i va incidir que “jo no enganyo ningú i es pot fiscalitzar”.
Després d’anunciar la seua dimissió, Núñez va acudir ahir al Congrés per formalitzar en el registre la renúncia a la seua acta. L’exdiputada va agrair l’“afecte i suport” del grup parlamentari popular i va confirmar que ja ha deixat el seu escó de regidora a l’ajuntament de la localitat madrilenya de Fuenlabrada, on exercia com a portaveu.
Després de la seua etapa com a diputada i regidora, Núñez participarà com a col·laboradora en el programa de Cuatro En boca de todos, presentat per Nacho Abad, en el qual ja ha sortit com a entrevistada.