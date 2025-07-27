ÀSIA
El conflicte entre Tailàndia i Cambodja s’estén cap al sud
El conflicte entre Tailàndia i Cambodja es va estendre ahir al llarg de la frontera comuna en direcció sud, entre crides a la contenció i a arribar a una solució pacífica per part dels dos països, els atacs mutus dels quals ja s’han cobrat almenys 32 morts, desenes de ferits i milers de desplaçats. La contesa, de l’inici de la qual Bangkok acusa Phnom Penh i viceversa, va esclatar dijous, en una recrudescència de la històrica disputa territorial que mantenen les dos nacions, els exèrcits de les quals protagonitzen per tercer dia consecutiu hostilitats, malgrat una aparent voluntat de voler arribar a un cessament al foc. Divendres a la nit, les dos parts es van mostrar obertes a la proposta d’alto el foc del primer ministre de Malàisia, Anwar Ibrahim, que ostenta la presidència rotatòria de l’Associació de Nacions del Sud-Est Asiàtic. Per la seua part, ahir el president dels EUA, Donald Trump, va assegurar després de parlar amb els caps del Govern d’ambdós països que “han acordat reunir-se immediatament i negociar ràpidament un alto el foc”.