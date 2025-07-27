Hamas assegura que el “veritable obstacle” per a la pau “és Netanyahu”
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) es va defensar ahir de les acusacions i amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre el fracàs de les negociacions per l’alto el foc a la Franja de Gaza. “El veritable obstacle és Netanyahu”, va afirmar el grup islamista, que va assegurar que el primer ministre israelià i el seu Govern “evadeixen i eludeixen els seus compromisos”. Hamas també va subratllar que la versió dels EUA sobre les negociacions contradiu la d’Egipte i Qatar, mediadors del conflicte juntament amb els nord-americans.
Mentrestant, la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, va advertir en relació amb la decisió de França de reconèixer l’Estat palestí que pot ser “contraproduent” al “no existir un estat de Palestina”.
Almenys 30 morts
D’altra banda, almenys 24 persones van morir ahir i més de 300 van resultar ferides per foc de metralladora de l’Exèrcit israelià a prop del post militar de Zikim, al nord-oest de l’urbs de Beit Lahia, quan esperaven l’arribada de camions amb ajuda, mentre que sis civils, quatre dels quals en un barri residencial de la ciutat de Gaza, van morir com a conseqüència d’atacs aeris israelians sobre diversos punts a l’oest de la Franja.
Les autoritats palestines van informar que un total de 59.700 persones han mort pels atacs de l’Exèrcit d’Israel després del 7 d’octubre de 2023.