POLÍTICA
Sánchez presentarà nous pressupostos el 2026 i insisteix que esgotarà la legislatura
El president del Govern central treu pit de la seua gestió aquest any amb dades econòmiques i socials. Feijóo carrega contra la corrupció que envolta el PSOE i posa en marxa la maquinària electoral del PP
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, van tancar ahir el convuls curs polític abans de l’aturada de l’estiu fent un balanç on ambdós van treure pit de la seua gestió i van passar de puntetes pels casos de corrupció que els escatxiguen. Sánchez, que durant la seua compareixença va aportar una sèrie de dades econòmiques i socials, que va assegurar que avalen la tasca del seu Executiu, va avançar que té intenció de presentar un projecte de llei de pressupostos per al 2026 i negociarà perquè siguin aprovats, encara que preveu culminar la legislatura el 2027, a pesar que no aconsegueixi els suports necessaris per als nous comptes. “El Govern elaborarà nous pressupostos el 2026”, va garantir després que no se n’hagi presentat cap en la present legislatura i els vigents siguin els prorrogats del 2023. Va afirmar que es reunirà amb tots els grups i “lluitarà” pel seu suport. En aquest context va reiterar la seua predisposició a mantenir una trobada amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, i va aprofitar l’ocasió per recordar l’aval del Tribunal Constitucional a la llei d’amnistia. Amb tot, qüestionat per si veu factible un mandat sencer sense nous comptes, va recalcar que les legislatures duren quatre anys, deixant entreveure que el Govern central no té intenció d’avançar les eleccions generals, com demana el PP. En aquesta línia, es va mostrar convençut que l’endemà dels comicis del 2027, els populars –va plantejar dubtes de si aleshores Alberto Núñez Feijóo serà el líder d’aquest partit– demanaran un avançament electoral, perquè no ofereix cap alternativa més enllà d’un govern amb Vox que portaria a la “involució”, que creu que s’està comprovant allà on governen.
Sánchez, que va reivindicar que ja s’hagin complert el 45% dels compromisos contrets pel Govern central a l’inici de la legislatura, va destacar que, malgrat les dificultats aritmètiques, han guanyat el 86% de les votacions al Congrés.
Sobre la situació provocada pel cas Koldo i la sortida de Santos Cerdán del PSOE, Sánchez va defensar les propostes que ha fet per aturar la corrupció i va dir que donarà la benvinguda al que puguin plantejar els grups parlamentaris.
Per la seua part, Feijóo va retreure a Sánchez que faci un “míting” a la Moncloa després d’haver “trencat el més bàsic de la democràcia”, durant una reunió amb el seu nou comitè executiu nacional per posar-se en mode electoral. Així, el líder dels populars va demanar als seus estar preparats per aconseguir l’objectiu de governar “en coalició amb els espanyols” i va avisar tots els seus dirigents que tenen una “responsabilitat històrica”. També va aprofitar per recordar quines són les prioritats per als primers cent dies del seu futur govern, com la lluita contra la immigració il·legal, seguretat contra l’ocupació i la multireincidència, una política de defensa o un ensenyament en espanyol a tot l’Estat, “en convivència amb les llengües autòctones”. En aquest punt, va avançar que al setembre tindrà un “llistat de lleis sanchistes per derogar i un altre per substituir” amb l’objectiu de deixar enrere “l’etapa negra del sanchisme”. Feijóo, que es va burlar dels anuncis fets per Sánchez i la seua falta de suports parlamentaris, va afirmar que l’únic que té és “corrupció, mossegades i àudios”. També va carregar contra “la quota catalana” i va defensar que “Espanya no mereix un president del Govern que financi la seua estada en el poder amb el que no li pertany”. Per això ha integrat al seu equip dirigents pròxims a Isabel Díaz Ayuso i Juanma Moreno.