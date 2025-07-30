TRAGÈDIA
Traslladen la marxa contra Mazón a la ‘zona 0’ de la dana
El comissionat va falsejar el títol
La novena protesta contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió de la dana del 29 d’octubre, de la qual ahir es van complir nou mesos, es va traslladar per primera vegada fora de la capital valenciana, concretament a la localitat de Catarroja, la segona amb més morts a les inundacions.
La concentració va començar amb la plantació d’una olivera i la pintada d’un mural en homenatge als 228 morts i a les milers de persones que van ajudar voluntàriament els damnificats. Tot seguit centenars de persones van marxar pels carrers del municipi, on es van escoltar càntics i crits reclamant la dimissió de Mazón.
Mentrestant, el PP va sol·licitar el “cessament fulminant” del comissionat del Govern central per a la reconstrucció per la dana, José María Ángel Batalla, al publicar-se que presumptament va accedir a un lloc de funcionari amb un títol universitari falsificat. Segons van informar diversos mitjans, un informe de l’Agència Antifrau de València assenyala que el comissionat no va finalitzar els seus estudis universitaris. Per la seua part, el PSOE valencià va defensar la seua “excel·lent” trajectòria.