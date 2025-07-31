CORRUPCIÓ
Cerdán demana al TC que li revoqui la presó provisional
La seua germana cobrava 2.000 € nets al mes com a administrativa de Servinabar. El Suprem estén sis mesos el cas Koldo
La defensa de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va demanar ahir al Tribunal Constitucional que revoqui la presó provisional decretada pel Tribunal Suprem fa un mes. Els advocats de Cerdán, implicat en el cas Koldo pel presumpte cobrament de comissions per adjudicacions d’obra pública, consideren que el Suprem –que va ratificar la seua decisió fa una setmana– ha vulnerat el seu dret a la llibertat i a la presumpció d’innocència sense justificar el risc d’alteració o destrucció de proves.
D’altra banda, la germana de l’exnúmero 2 del PSOE, Belén Cerdán, va treballar com a administrativa de Servinabar –empresa investigada en el cas Koldo– cobrant 2.000 euros nets al mes, segons va informar el seu entorn. A més, el PSN va assenyalar que Belén Cerdán va demanar la baixa com a afiliada i ja no forma part del PSOE ni és regidora al municipi de Milagro.
Investigació prorrogada
Paral·lelament, el Suprem va acordar ahir prorrogar sis mesos la investigació del cas Koldo, davant del “significatiu volum de material intervingut als investigats” en escorcolls i intervencions telefòniques.
El PP sospita un pacte de silenci entre Sánchez i el fiscal
portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va assegurar ahir que el fiscal general de l’estat, Ángel García Ortiz –processat pel Suprem per revelació de secrets en el cas de frau fiscal d’Alberto González Amador, parella d’Ayuso–, no dimiteix perquè “el Govern li està demanant que es quedi”. El PP va preguntar si existeix “un pacte de silenci” entre García Ortiz i el president del Govern, Pedro Sánchez, perquè no demani la seua dimissió, i va sospitar que “alguna cosa deu témer” Sánchez. Per la seua part, el Govern central va proclamar que no es pot “posar al mateix nivell qui persegueix el delicte que un presumpte defraudador fiscal” i va criticar els populars per “utilitzar el cas del fiscal general” com a “atac” contra l’Executiu.