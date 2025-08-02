CONFLICTE
Trump envia dos submarins nuclears a Rússia
Per “provocacions” de Medvédev
El president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar ahir desplegar dos submarins nuclears davant de les “provocadores declaracions” de l’expresident rus Dmitri Medvédev, que va advertir d’una possible guerra entre els dos països. “Davant de les provocadores declaracions de Dmitri Medvédev, actual vicepresident del Consell de Seguretat de la Federació Russa, he ordenat el desplegament de dos submarins nuclears a les regions corresponents, per si de cas aquestes declaracions insensates i incendiàries anessin més enllà”, va declarar a la plataforma Truth Social. “Les paraules són molt importants i, sovint, poden tenir conseqüències imprevistes; espero que aquest no sigui un d’aquests casos”, va afegir. Medvédev aquesta setmana va criticar l’ultimàtum de 10 dies que els EUA van imposar a Rússia perquè freni la guerra d’Ucraïna i va advertir que aquest podria derivar en un conflicte entre ambdós països. El president rus, Vladímir Putin, va trencar ahir el seu silenci i després de gairebé tres setmanes d’espera va parlar sobre les negociacions de pau amb Ucraïna, però va ignorar completament l’ultimàtum llançat per Trump.