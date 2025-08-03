POLÍTICA
ERC avisa Illa que no tindrà el seu suport si no compleix els acords
Recorda que l’obligació del PSC és “defensar Catalunya” i no el PSOE
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va advertir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha “de complir els acords” si vol continuar comptant amb el suport dels republicans. Després de l’anunci del pla director de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que ajorna fins al 2028 la gestió sobre l’IRPF, Alamany va reiterar la “falta d’ambició” d’Illa i va recordar que l’obligació del PSC és “defensar el millor per a Catalunya i no per al PSOE”.
En relació amb el nou sistema de finançament, va defensar que continuaria sent “singular” si s’incorporés el principi d’ordinalitat, concepte indispensable per a ERC perquè sigui “just”, per la qual cosa la dirigent va demanar suport al PSC davant el PSOE.
Respecte a la legislatura, Alamany va considerar “clau” el mes de setembre per a Illa, que veu “molt confiat” que la Moncloa compleixi tots els pactes. La republicana va acusar el president d’estar “més preocupat” de la Catalunya dels 10 milions que dels 8 actuals i li va recordar que el futur “passa més per Catalunya que per la Xina”, després del viatge al país asiàtic del cap de l’Executiu.
A més, va advertir que si no hi ha canvis, els socialistes no podran comptar amb el suport d’ERC ni al Parlament ni al Congrés, i va destacar que “seria fort” que el Govern espanyol caigués per no complir amb els acords amb Catalunya i no per la corrupció.
D’altra banda, Alamany va lamentar que l’aplicació de l’amnistia no hagi estat “real ni efectiva” i va declarar que pot ser que no hi “hagi marge” durant aquesta legislatura per abordar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya.
Comuns demana avaluar els pactes abans de negociar pressupostos
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, va reclamar al PSC asseure’s al setembre, abans d’arrancar el nou curs polític, per avaluar el grau de compliment dels pactes d’investidura i dels acords per als suplements de crèdit, abans d’entaular negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2026.
Així mateix, Cid va destacar que el Govern “ha de millorar”, “suspèn Rodalies” i té “prioritats equivocades” com ara l’ampliació de l’aeroport.