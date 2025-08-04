CONGREGACIÓ
Un milió de persones en el Jubileu dels Joves
El papa acomiada la trobada amb un record per als joves de Gaza i Ucraïna. La pròxima se celebrarà a Seül el 2027
Els actes del Jubileu dels Joves presidits pel papa Lleó XIV aquest cap de setmana a l’esplanada de Tor Vergata, als afores de Roma, van congregar més d’un milió de persones. Lleó XIV va oficiar en aquest lloc l’acte més multitudinari del seu encara breu pontificat congregant centenars de desenes de milers de joves de 146 països arribats a Roma aquest cap de setmana per un Jubileu dedicat a ells, el moment més esperat d’aquest Any Sant. Entre els assistents, hi havia una quinzena de pelegrins lleidatans.
Al finalitzar la Missa Jubilar dels Joves celebrada ahir, va resar l’Àngelus, en què va tenir un record especial cap a aquells joves “la terra dels quals està ensagnada per les guerres”. “Estem amb els joves de Gaza, estem amb els joves d’Ucraïna”, va afirmar. Segons el seu parer, els joves “són el signe que un món diferent és possible, un món de fraternitat i amistat, on els conflictes s’afronten no amb les armes sinó amb el diàleg”. També va expressar un “particular record per a María i Pascale, les dos joves pelegrines, una d’espanyola i l’altra egípcia”, que van morir mentre es dirigien al Jubileu. En el cas de l’espanyola María Cobo, de 30 anys, va morir el passat 30 de juliol abans d’arribar a Roma per problemes de salut, mentre que Pascale Rafic, de 18 anys, originària d’Egipte, va morir el dissabte 2 d’agost d’un infart mentre viatjava amb autobús a la parròquia d’Artena, a Roma, on assistia a les celebracions del Jubileu. Per aquesta raó, Lleó XIV va rebre aquest dissabte les seues companyes de viatge com a mostra de consol i ànim.
Al finalitzar la trobada, el papa va avançar que “els joves de tot el món es reuniran al costat del Successor de Pere per celebrar la Jornada Mundial de la Joventut a Seül, Corea, del 3 al 8 d’agost del 2027”, un anunci rebut entre aplaudiments, sobretot per part dels nombrosos pelegrins coreans presents. El pontífex va avançar que el lema d’aquest encontre serà “Tingueu valor: jo he vençut el món!”, pres de l’Evangeli segons Sant Joan.