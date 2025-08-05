PRÒXIM
Trump nega un genocidi a la Franja de Gaza: “El que passa allà és una guerra”
El magnat assegura que els Estats Units són l’“únic país” que vol “alimentar” els gazians. El president israelià acusa Nacions Unides de retardar l’entrega de l’ajuda humanitària
El president dels EUA, Donald Trump, va rebutjar qualificar de genocidi l’actuació de l’Exèrcit israelià a la Franja de Gaza, on ja han mort més de 60.900 palestins a causa dels seus atacs en gairebé dos anys, inclosos prop de 200 per gana o desnutrició. Trump va defensar que el seu país és l’“únic” que aporta recursos per “alimentar” els gazians.
Al ser preguntat per la premsa nord-americana per l’existència d’“evidències de genocidi” a l’enclavament palestí, el mandatari va dir: “No ho crec”, apuntant que el que s’està produint en Gaza des de fa més de 20 mesos és una “guerra”.
El cap de la Casa Blanca va aprofitar per recordar que “el 7 d’octubre van passar coses horribles”, en al·lusió als atacs executats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) que van deixar uns 1.200 morts i 250 segrestats.
“Va ser una cosa horrible, horrible, del pitjor que he vist. He vist moltes coses dolentes des que soc president pel que fa a guerres”, va declarar.
A més, en al·lusió a la situació d’inanició que enfronten els residents de la Franja de Gaza, on ja han mort unes 175 persones, inclosos 93 nens, per aquesta causa, el cap de la Casa Blanca va afirmar que “només volem que la gent tingui menjar, i som l’únic país que realment ho està fent. Estem aportant diners per alimentar la gent”, sense esmentar d’altres països com Espanya, que han enviat aliments per via aèria.
Així, va defensar la tasca “excel·lent” del seu enviat especial al Pròxim Orient, Steve Witkoff, que divendres va visitar un lloc de repartiment d’ajuda de la polèmica Fundació Humanitària per a Gaza (GHF), l’ONG configurada pels EUA i Israel, acusada d’haver convertit els seus repartiments en una trampa que ha costat les vides de més d’un miler de palestins.
Paral·lelament, el president israelià, Isaac Herzog, va acusar les Nacions Unides de retardar l’entrega de l’ajuda humanitària que, segons va assegurar, Israel està permetent entrar a Gaza i va denunciar que el grup islamista palestí Hamas fa al·legacions falses respecte a la situació humanitària a l’enclavament.
Mentrestant, el ministeri d’Exteriors de l’Autoritat Palestina va demanar al Consell de Seguretat de Nacions Unides “aturar el genocidi” a la Franja de Gaza i va demanar un alto el foc immediat que posi fi als bombardejos.
Nou desafiament del Govern hebreu a la Justícia al cessar la fiscal general
El Gabinet d’Israel va votar ahir de forma unànime a favor de destituir la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, en una nova mostra de l’hostilitat del Govern contra l’actual sistema judicial i malgrat les creixents protestes als carrers per part de la ciutadania.
La mesura només serà efectiva si l’aprova el Tribunal Suprem, però, segons el diari The Times of Israel, el Govern podria començar a marginar immediatament Baharav-Miara, excloent-la de fòrums clau i reduint la seua influència, independentment de la interlocutòria final de l’alt tribunal.A Israel, on no hi ha una Constitució escrita i el Parlament és unicameral, la figura del fiscal general actua com un dels principals contrapesos a l’Executiu.La imputació de Benjamin Netanyahu el 2019 per tres casos de corrupció va generar una profunda tensió entre la seua oficina i la del fiscal general.