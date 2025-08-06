EUROPA
“La baixada del petroli pararia la guerra perquè l’economia russa fa pudor”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir que una baixada dels preus de l’energia forçaria Vladímir Putin a aturar la guerra a Ucraïna perquè l’economia de Rússia “fa pudor”.
“Si l’energia baixa prou, Putin deixarà de matar gent”, va afirmar Trump durant una entrevista amb la cadena CNBC. “Putin deixarà de matar gent si l’energia baixa deu dòlars més per barril. No tindrà cap altra opció perquè la seua economia fa pudor”, va insistir.
En aquest sentit, el mandatari nord-americà va destacar la baixada dels preus de l’energia, amb una caiguda del preu del barril de petroli al voltant dels 65 dòlars.
Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va informar a les seues xarxes socials d’una nova conversa telefònica amb Trump en la qual tots dos van parlar de possibles sancions a Rússia i de diferents modalitats de cooperació en matèria d’armament.
Mentrestant, Rússia va llançar un avís als Estats Units a l’assegurar que a partir d’ara té les mans lliures per desplegar míssils de curt i mitjà abast, després d’haver aixecat la seua moratòria, encara que el principal perjudicat és Europa, que Rússia sembla voler castigar per la decisió de rearmar-se.