Cerdán reitera la seua innocència i assegura no reconèixer-se als àudios
L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va tornar a defensar la seua innocència en la presumpta trama de corrupció per adjudicacions irregulars d’obra pública, per la qual es troba actualment en presó preventiva. En una entrevista de La Vanguardia, va negar haver fet “res del que diu l’UCO” i va afirmar que “forcen les coses per arribar a unes conclusions que no s’ajusten a la realitat”.
En relació amb els àudios gravats per Koldo García, antic assessor de l’exministre José Luis Ábalos, Cerdán va declarar que no es reconeix i va desmentir qualsevol conversa d’aquest tipus, a més de considerar “estrany i sospitós” que Koldo gravés fins i tot converses pertanyents a la seua intimitat. Cerdán va assegurar que l’exassessor mai no va treballar per al PSN, encara que col·laborava amb l’equip de seguretat, per la qual cosa li va proposar treballar com a xòfer d’Ábalos, i des d’aleshores hi va haver “una relació entre ells”.
L’exnúmero 2 del PSOE va negar la seua influència en la concessió d’obres públiques, ja que “les fan els funcionaris”, i va explicar que Antxon Alonso, amo de Servinabar –empresa investigada en la trama i de la qual suposadament Cerdán posseïa el 45%–, li va oferir un projecte quan dubtava sobre la seua continuïtat en la política, però ho va rebutjar. L’empresari navarrès, a més, es va quedar sense defensa després que els seus advocats presentessin ahir la seua renúncia formal.
Per la seua part, el PP va subratllar que Cerdán “no diu clarament però deixa entreveure” que el PSOE s’ha finançat de forma irregular. “Que jo sàpiga no”, va contestar l’exsecretari d’Organització, que va destacar que les seues imatges a la presó pretenen “danyar” la reputació de la formació socialista.