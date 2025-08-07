JAPÓ
Hiroshima clama per la pau en el 80è aniversari del bombardeig atòmic
Unes 55.000 persones de 120 països assisteixen a un acte contra les armes nuclears
La ciutat japonesa d’Hiroshima va commemorar ahir el 80 aniversari del bombardeig atòmic pels Estats Units, que va provocar la mort d’unes 140.000 persones.
L’atac nuclear va tenir lloc el 1945, al final de la Segona Guerra Mundial, i tres dies després l’Exèrcit nord-americà va fer un bombardeig idèntic contra Nagasaki, on van morir unes altres 74.000 persones, accions que van acabar provocant la rendició japonesa.
Hiroshima va fer un minut de silenci a primera hora del matí en record a les víctimes i ferits. Unes 55.000 persones de 120 països i regions van participar en la cerimònia per la pau a l’esmentada ciutat japonesa, la qual cosa va suposar una representació diplomàtica rècord. L’alcalde de la localitat, Matsui Kazumi, va destacar en el seu discurs el paper dels supervivents, coneguts com hibakusha, i va demanar “no rendir-se mai” per aconseguir la “completa abolició de les armes nuclears”. “Hem de fer que el desig d’abolició nuclear sigui el consens de la societat civil”, va manifestar el mandatari.
El primer ministre japonès, Shigeru Ishiba, va afirmar que Tòquio ha “de liderar els esforços globals” per aconseguir un món sense armes nuclears i va rebutjar la possibilitat que el país comparteixi armes nuclears dels Estats Units, reafirmant la voluntat de l’Executiu nipó de respectar aquests principis.
Per la seua part, l’alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, va reclamar la reducció de l’arsenal nuclear i el suport a tractats de control d’armament, davant la tendència actual “profundament preocupant”. “El món mai no ha d’oblidar i mai no ha de repetir aquestes tragèdies”, va declarar.
El secretari general de l’ONU, António Guterres, va ressaltar que fa 80 anys “el món va canviar per sempre”. “Milers de vides es van perdre i la ciutat va ser reduïda a cendres. La humanitat va creuar un punt de no retorn”, va afirmar Guterres en un comunicat.