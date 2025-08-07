CONFLICTE
Vint persones moren aixafades per un camió d’ajuda humanitària
Una vintena de persones van morir dimarts a la nit després que un camió amb ajuda humanitària bolqués sobre les víctimes que anaven a la recerca d’aliments. Segons van denunciar les autoritats de la Franja de Gaza, controlada per Hamas, a causa del bloqueig israelià el camió va haver d’entrar per “carreteres insegures” que havien estat bombardejades anteriorment i no eren “aptes per al pas”. A la frontera jordana, un comboi humanitari de 30 camions va ser atacat per colons israelians al bloquejar la carretera, causant danys en almenys quatre vehicles. El Govern de Jordània va condemnar l’atac i va exigir la intervenció de l’Executiu israelià.
Les dificultats dels camions per entrar a la Franja han provocat la mort d’almenys 193 persones –96 nens– per causes relacionades amb la desnutrició i la falta d’aliments. Sis van morir dimarts, inclòs un nadó de sis mesos.
Discussió a Israel
Mentrestant, el ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, va defensar ahir el cap de l’Exèrcit, Eyal Zamir, després que el fill del primer ministre, Benjamin Netanyahu, l’acusés de promoure un “cop” militar davant del seu desacord amb el pla del Govern hebreu per ocupar la Franja.