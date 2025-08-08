Ingressat per un intent de suïcidi l'excomissionat de la dana de València que va dimitir pels dubtes sobre les seves titulacions
"Tot el meu afecte i suport a José María Ángel i a la seva família en aquests moments tan difícils", diu Sánchez
L'excomissionat del govern espanyol per la dana, José María Ángel, ha patit un intent de suïcidi aquest divendres a la localitat valenciana de l'Eliana, segons ha informat el diari Las Provincias. Tal com recorda el citat mitjà, Ángel s'havia vist implicat en una suposada falsificació del seu títol universitari, motiu pel qual va dimitir del seu càrrec fa unes setmanes.
El succés ha provocat la reacció de diversos dirigents polítics, com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, o de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. "Tot el meu afecte i suport a José María Ángel i a la seva família en aquests moments tan difícils", ha escrit Sánchez. "El Consell vol manifestar el seu desig d'una ràpida recuperació", ha dit Mazón.
Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061
Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024