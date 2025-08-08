EUROPA
Migrants detinguts al creuar el canal de la Mànega
Després de l’acord del Regne Unit i França
Les forces de seguretat del Regne Unit van detenir ahir els primers migrants que van creuar el canal de la Mànega en el marc de l’acord pactat el mes de juliol passat, en el qual Londres i París van especificar que a canvi de cada retorn d’un migrant des de territori britànic, “es permetrà l’entrada d’una persona –sol·licitador d’asil a França– per una ruta segura, controlada i legal subjecta a estrictes controls de seguretat i només disponible per als qui no hagin intentat entrar al Regne Unit de forma il·legal”.
Les primeres detencions van tenir lloc després que diversos migrants arribessin dimecres al port de Dover, al sud del país. El ministeri de l’Interior britànic va indicar que aquests arrestos es mantindran i que aquestes persones romandran sota custòdia fins que siguin tornades a França.
“Això envia un clar missatge a cada migrant que es plantegi pagar a membres del crim organitzat per viatjar al Regne Unit arriscant les seues vides i llançant diners per la borda per provar de fer aquest trajecte en una petita embarcació”, va apuntar la ministra de l’Interior britànica, Yvette Cooper.