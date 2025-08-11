SUCCESSOS
Cremen tres naus càrnies al polígon industrial de Vic
Van quedar destruïdes i també va cedir la coberta d’una. Els Bombers van defensar dos dipòsits d’amoníac
Els Bombers van donar ahir per controlat un incendi industrial a Vic, en el qual van prioritzar les tasques de vigilància d’uns dipòsits d’amoníac. El foc va calcinar completament tres naus d’empreses càrnies al polígon Malloles (dos del grup Baucells i una de Costa Food Meat) i va mobilitzar onze dotacions de Bombers. L’incendi va començar dissabte, poc abans de les 20.00, en un grup de tres naus al carrer del Molí del Llobet que no estaven sectoritzades. Els Bombers (amb fins a 45 dotacions i més de 80 efectius) van concentrar els seus esforços a evitar la propagació de les flames i la combustió de dos dipòsits d’amoníac de 5.000 i 1.000 litres, respectivament.
Més tard, el foc es va estendre i va afectar una nau situada més al nord, al carrer Sant Llorenç Desmunts. Les flames es van propagar per una passarel·la de serveis que connecta les naus. En aquesta segona empresa afectada –també dedicada al sector carni–, les flames van destruir totalment la segona planta i la teulada, que va col·lapsar. La planta baixa i la primera no es van veure afectades pel foc. La unitat de drons dels Bombers va estar tot el dia localitzant punts calents sota la coberta que va col·lapsar i evitar així que revifi.