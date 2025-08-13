POLÍTICA
Junts demana al Govern “més nació” i millor gestió
La portaveu Mònica Sales critica que no s’aprovessin els comptes del 2025. L’Executiu destaca els projectes del seu primer any
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va carregar ahir contra el Govern per la seua “mala gestió, incompliments, submissió a Madrid i un procés de desnacionalització sense precedents” un any després de la presa de possessió dels consellers de l’Executiu. Sales va ser molt crítica amb el Govern liderat per Salvador Illa per no complir el compromís d’aprovar els pressupostos del 2025 i va instar el president a “exercir lideratge” per assolir un acord per als comptes del 2026.
Després de reiterar que l’Executiu “suspèn” el seu primer any de legislatura, la portaveu de Junts va afegir que molts punts del pacte d’investidura amb ERC, com el del finançament singular, “no s’han complert”. A més, va destacar el “canvi de rumb” dels republicans després dels contactes fa un any per establir un “govern independentista”, malgrat assegurar que han d’existir “ponts” entre les dos formacions.
Sobre la relació amb Madrid, Sales va afirmar que el Govern “se sustenta en molts moments sobre un tripartit del 155, amb el PP i amb Vox”, per parar iniciatives relacionades amb la llengua i la identitat catalanes. “Nosaltres volem més nació, no volem més regió, i volem òbviament una gestió que sigui competent i que sigui solvent, i ara mateix no veiem ni nació ni gestió”, va declarar la diputada.
El PP de Catalunya va anunciar que presentaran al Parlament una bateria de preguntes per saber quines mesures està adoptant el Govern davant del “col·lapse quirúrgic en la sanitat catalana” i per exigir una actuació urgent.
Per la seua part, l’Executiu va fer balanç del treball realitzat aquest primer any de legislatura i diversos departaments van reivindicar a les xarxes socials els seus projectes més destacats.
Entre aquests, es troben la simplificació administrativa, els traspassos d’impostos pactats amb l’estat, l’eliminació del telèfon mòbil a les aules o la incorporació de 1.600 docents en l’educació pública.