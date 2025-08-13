SEGRE s'adhereix a la protesta contra l'assassinat de periodistes a Gaza
Es farà una concentració a les 19.00 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona sota el lema 'Israel no vol testimonis del genocidi. Callar és ser còmplice'
Comitès d'empresa, entitats vinculades al periodisme i mitjans de comunicació de Catalunya han convocat per a aquest dimecres una protesta contra l'assassinat de periodistes a la Franja de Gaza. Es farà una concentració a les 19.00 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona sota el lema 'Israel no vol testimonis del genocidi. Callar és ser còmplice' després que l'exèrcit israelià matés un grup de sis periodistes diumenge a la nit. Eren en una tenda al costat d'un hospital i, segons Israel, eren membres de Hamàs, una afirmació que el mitjà per al qual treballaven nega rotundament.
S'han adherit a la protesta més d'un centenar d'organitzacions, com el Col·legi de Periodistes de Catalunya, inclosos diversos mitjans, entre els quals SEGRE. Entre els signants també estan l'ACN, el 3Cat, 5W, el Món Comunicació, Betevé, CCOO, CGT, UGT i la Intersindical, el Col·lectiu Ciutadella, els comitès d'empresa d'EFE Barcelona, El Nacional, 'El País', 'El Periódico', 'El Punt Avui', Badalona Comunicació, Catalunya Ràdio, de l''Ara', 'La Vanguardia', TV3, RAC1 i RAC105 i La Xarxa. També els consells informatius i professionals de RNE, TVE, TV3, Catalunya Ràdio, 'La Vanguardia' i la CCMA. També mitjans com Crític, CTXT, Cugat Mèdia, el 'Diari de Barcelona', 'Directa', 'El Diario', El Món, 'El Vallenc', elBaix.cat o elCugatenc, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, Martorell TV, el Nació, Premsa Comarcal, les Productores Audiovisuals de Catalunya (PAC), el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) o la Televisió de Sant Cugat, entre d'altres.
L'atac ha coincidit amb l'anunci del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que pretén ocupar totalment la zona. Des del 7 d'octubre de 2023 han mort almenys 238 periodistes a Gaza a mans de l'exèrcit israelià i no es permet l'accés de premsa internacional a la zona. Els periodistes assassinats diumenge eren dels pocs que quedaven a la Franja.