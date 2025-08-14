EMERGÈNCIES
Els incendis assetgen Espanya
Les flames calcinen més de 13.800 hectàrees a Galícia. Quatre ingressats crítics per cremades a Castella i Lleó, amb 7.500 evacuats i que pateix pels vents i les tempestes
El Govern d’Espanya i els serveis d’emergències van xifrar en 15 els incendis forestals que estan actius en vuit comunitats d’Espanya. Galícia és la regió més afectada per una onada d’incendis que calcina més d’13.800 hectàrees, la majoria a Ourense, elevant a 16.800 les hectàrees cremades en tot l’estiu en aquesta comunitat.
Així mateix, tres brigadistes es troben ingressats des d’ahir en amb pronòstic molt greu per cremades sofertes en les tasques d’extinció d’incendis a la zona, encara que evolucionen favorablement segons va informar la Xunta de Galícia.
El foc, a més, va provocar la interrupció de la circulació de trens d’alta velocitat entre Galícia i Madrid, que finalitzen el seu recorregut a Ourense i Zamora, respectivament, i en diversos punts de la província d’Ourense s’ha detectat mala qualitat de l’aire.
A Castella i Lleó, els vents erràtics i les tempestes seques estan dificultant l’extinció de diversos focs, especialment els de Molezuelas de la Carballeda –on dimarts va morir un voluntari– i Puercas (Zamora), que sumen nous desallotjaments i se superen els 7.500 veïns evacuats en onze grans incendis.
D’altra banda, les autoritats locals van informar de set ferits per cremades, quatre dels quals hospitalitzats en estat crític –un té cremades en el 85% del seu cos.
Mentrestant, l’incendi forestal que afecta la localitat toledana de Calera y Chozas ha arrasat ja prop de 3.000 hectàrees, que estan completament perimetradas. Al matí es van haver de tallar dos carreteres i es va recomanar el confinament d’unes 5.000 persones.
Per la seua part, el foc declarat a Jarilla (Càceres) va patir una “reactivació important” cap a la localitat de Cabezabellosa, posant “en perill” determinats habitatges i persones que no van voler abandonar els seus domicilis i s’hi havien quedat, per la qual cosa la presidenta d’Extremadura, María Guardiola, va anunciar l’obertura d’una via d’evacuació.
A Tres Cantos (Madrid), on va morir un home per cremades en el 98% del cos, l’incendi ja està controlat i va descendir a situació operativa de nivell 0 després de cremar més de 2.000 hectàrees.
Malgrat que la situació no és tan greu, a Catalunya es va donar ahir per controlat un incendi originat dimarts entre Amer i Susqueda (la Selva) que va calcinar mitja hectàrea de terreny forestal després de l’acció d’una vintena de dotacions de Bombers.
També es va declarar un incendi en una parcel·la rural de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), que va afectar uns 400 metres quadrats i va ser controlat després de provocar danys en material agrícola.
Fronts a Europa
Mentrestant, un total de 152 incendis han esclatat en les últimes hores a Grècia, on més de 4.800 bombers i 62 mitjans aeris lluiten contra les flames en nombrosos fronts.
La zona de Patres, la tercera ciutat més gran de Grècia, és la més afectada amb uns 7.500 evacuats i almenys 14 persones van ser traslladades a centres sanitaris en aquesta zona, inclosos una víctima amb cremades lleus i un bomber amb símptomes d’esgotament.
D’altra banda, Portugal combat 71 incendis rurals mentre es manté l’estat d’alerta per altes temperatures.
La situació és crítica i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va comunicar que el Govern central ha sol·licitat al Mecanisme Europeu de Protecció Civil un mòdul amb dos avions cisterna Canadair de gran capacitat amb més de 5.500 litres cada un, per combatre l’extinció d’incendis davant de situacions “molt difícils”.
D’altra banda, Marlaska va mostrar la seua preocupació pels 25 detinguts des de l’inici de l’estiu com a presumptes autors d’incendis forestals. Les autoritats d’Amer (Girona) van assegurar que “hi ha indicis” que el foc declarat dimarts fos provocat, mentre que a Caños de Meca (Cadis) es creu que l’incendi va ser originat per una espelma i s’investiga un home per imprudència.
El president de de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va assegurar que ningú no li ha plantejat de moment elevar la situació de gravetat al seu nivell màxim, el 3.
Més de 100.000 ha cremades per 201 focs aquest any
Un total de 201 incendis forestals han cremat 105.106 hectàrees a Espanya des de començament d’any, mentre que la superfície calcinada és més del doble que la que va cremar durant tot el 2024, quan s’havien registrat 219 focs que van arrasar 42.615 hectàrees.