MIGRACIÓ
Situació límit a les Balears davant de l’arribada massiva de migrants
Entre 500 i 600 en més de 25 pasteres des de dilluns. Almenys 26 morts arran del naufragi d’una embarcació precària a l’illa italiana de Lampedusa
La situació migratòria a les illes Balears s’ha descontrolat aquesta setmana amb l’arribada d’entre 500 i 600 migrants en més de 25 pasteres, després que ahir fossin rescatades més de 15 embarcacions a Formentera (amb 138 immigrants a bord), Cabrera (90) i el sud de Mallorca (9), segons van informar les autoritats locals.
De moment, uns 4.000 migrants han arribat a la costa balear aquest any, mentre que en tot el curs passat la xifra va ser de 6.000. Aquestes dades rècord d’arribada de migrants evidencien la consolidació de la ruta algeriana, en la qual fins al maig van morir 328 persones.
La vicepresidenta segona del Govern, Antònia Maria Estarellas, va retreure al president del Govern central, Pedro Sánchez, que reconegués el problema migratori que hi ha a les Balears “amb la boca petita” i tanmateix no aportés “solucions de soca-rel”. Així, segons Estarellas, Balears “està al límit i no pot assumir més arribades de pasteres”.
Per la seua banda, el delegat del Govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, va reconèixer que aquest és un dels repunts “més importants” que s’han viscut mai a les illes, però va assegurar que les Balears no està abandonada com diu el Govern.
Tragèdia a Lampedusa
Mentrestant, almenys 26 migrants van morir ahir pel naufragi de l’embarcació en la qual viatjaven davant les costes de l’illa italiana de Lampedusa. A més, les autoritats italianes estimen al voltant de 20 desapareguts mentre continuen les tasques de rescat de persones.
El succés va tenir lloc a uns 22,5 quilòmetres al sud de l’illa, situada entre Malta i Tunísia. L’embarcació, que va salpar del nord de Líbia fa tres dies, va bolcar abans que poguessin arribar els serveis de rescat, que només van poder salvar 60 de les aproximadament 100 persones que viatjaven a bord.
L’Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va afirmar que uns 675 migrants i refugiats han mort en aigües de la Mediterrània central des de començaments d’any, per la qual cosa va instar els governs a augmentar les vies legals per migrar.