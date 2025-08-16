EMERGÈNCIES
El nord-oest d’Espanya, encara en flames
En el que va de mes ja han quedat calcinades més de 115.000 hectàrees pels incendis forestals. Quatre militars de l’UME se sumen a la llista de ferits com a conseqüència dels focs
L’onada d’incendis que arrasen especialment el nord-oest de la Península va arribar ahir al setè dia, en plena onada de calor, amb una situació una mica més favorable en alguns focs, encara que preocupaven els de les províncies d’Ourense i Zamora, ja que seguien sense control. Només en el que portem de mes, el foc ha devastat una superfície que s’estimava ahir en més de 115.000 hectàrees, amb milers de persones desallotjades dels seus habitatges.
A Castella i Lleó la situació era extrema, al registrar-se 23 incendis actius a la comunitat, dels quals onze es troben en l’índex de gravetat potencial (IGR) 2 a les províncies de Zamora, Lleó, Salamanca i Àvila, mentre que sis assoleixen el nivell 1 a Lleó, Palència, Salamanca i Zamora.
Mentrestant, a Ourense ja han quedat arrasades 31.000 hectàrees, de les quals més d’11.000 pertanyen només al foc de Chandrexa de Queixa, segons l’últim informe facilitat per la conselleria de Medi Rural.
Després del de Chandrexa, fins al moment el segon incendi més gran de la història a Galícia, estan actius Maceda (Santiso i Castro de Escuadro, que també es van unir amb 2.500 hectàrees) i Oímbra-A Granxa (8.000). A aquests se sumen A Mezquita-A Esculqueira (8.000 hectàrees), Vilardevós-Vilar de Cervos (500), Vilardevós-Moialde (100 hectàrees), Vilardevós-Fumaces i A Trepa (50), Vilariño de Conso-Mormentelos (250) i Larouco-Seadur (800 hectàrees).
Així mateix, davant d’aquesta situació, la Xunta gallega va demanar al Govern central reforçar l’operatiu contra els incendis davant de l’“alta activitat incendiària”.
A les tres víctimes mortals que s’han cobrat els focs cal sumar els ferits i les nou persones que seguien hospitalitzades, i ahir es van sumar quatre militars de l’UME que van resultar ferits a Yeres (Lleó), tres d’ells amb cremades.
A més, un total de dotze carreteres, gairebé totes de la xarxa secundària, van quedar tallades al trànsit, la majoria a les províncies de Càceres, Ourense, Lleó i Zamora. Així mateix, el servei ferroviari d’alta velocitat entre Madrid i Galícia va quedar interromput.
Feijóo demana el desplegament de l’Exèrcit en una “crisi nacional”
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir que l’Exèrcit desplegui la seua força operativa i logística, així com les capacitats de suport per col·laborar en l’extinció de l’onada d’incendis. A més, va acusar el Govern central de “provocar” les comunitats autònomes que estan gestionant aquesta “crisi nacional” i va advertir que “queda el pitjor”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, va reclamar “rigor” al president del Partit Popular assegurant que, des de l’1 d’agost, Defensa ha intervingut en 27 incendis, amb 1.400 militars de l’UME desplegats i 2.000 en tasques de logística.A més, Felip VI es va posar en contacte amb el Govern espanyol i diferents comunitats autònomes per rebre tota la informació d’última hora sobre els incendis forestals.