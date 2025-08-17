ARAGÓ
Aragó dona l’últim adeu a l’expresident Lambán
La localitat saragossana d’Eixea (Ejea de los Caballeros) va acomiadar ahir l’expresident d’Aragó Javier Lambán en una cerimònia civil i propera en la qual van sonar cançons de Serrat, es va col·locar la bandera d’Aragó sobre el fèretre i es va posar de relleu la seua “lleialtat, saviesa autenticitat i senzillesa”.
La secretària d’organització del PSOE d’Aragó i portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va destacar Javier Lambán com “un grandíssim polític” i “un aragonès pels quatre costats”, que “sempre va posar Aragó per damunt de tot” al llarg de la seua trajectòria política.
La comunitat autònoma va decretar tres jornades de dol oficial, fins a les 10 del matí del dimarts 19, dia en el qual Lambán hauria complert 68 anys, amb banderes a mig pal i crespó a l’interior de tots els edificis públics.