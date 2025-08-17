VIOLÈNCIA
Catalunya, epicentre de les detencions per gihadisme
Avui es compleixen 8 anys dels atemptats de les Rambles i Cambrils. Espanya lidera els arrestos de gihadistes a la UE
Quan avui es compleixen vuit anys dels atemptats de les Rambles i Cambrils, que van causar la mort a 16 persones i van deixar més de 300 ferits, Catalunya es manté com el territori de l’Estat amb el major nombre de detencions per terrorisme gihadista, segons el Balanç del Terrorisme a Espanya 2024, elaborat pel Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme.
Entre 2015 i 2023, Catalunya ha acumulat un 28,7% dels arrestos totals (169), una xifra que es veu reflectida també aquest 2024, amb 26 detencions, set més que el 2023.
Així mateix, Espanya continua liderant els arrestos de gihadistes a la Unió Europea, amb 81 l’11M. D’ells, 15 corresponen a menors d’edat, més del doble que el 2023, cosa que ha activat les alarmes entre les autoritats per la “radicalització primerenca” que afecta els joves.
El document ha revelat que el nombre de detinguts per gihadisme ha experimentat un augment constant a Espanya en els últims anys.
Els 26 arrestos de Catalunya el 2024 mantenen Catalunya com la que concentra més activitat gihadista, seguida de Madrid, amb 88 detencions (14,96%).
De fet, en els últims deu anys, només en dos ocasions Catalunya ha estat superada per Madrid en nombre d’arrestos. A més, aquests dos territoris junts sumen gairebé el 44% de totes les captures realitzades en aquell temps.
En un segon bloc se situen Andalusia, el País Valencià i Melilla, que superen el mig centenar de detencions, seguides pel País Basc i Ceuta, que assoleixen la trentena.
Estat Islàmic
Les dades també reflecteixen que Estat Islàmic o Daesh continua sent el grup amb més afinitats per part dels extremistes capturats a l’Estat, de forma que representen el 63% de les detencions.
D’altra banda, el 37% dels arrestats ha estat per difodre propaganda gihadista; el 22,2% per estar implicat en activitats preparatòries per a atemptats; el 12,3% per intentar reclutar altres membres; i l’1,2% per proporcionar finançament a grups terroristes. El 27,16% restant consta com “d’altres”.