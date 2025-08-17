EMERGÈNCIES
El pic de l’onada de calor arriba amb desenes de focs sense control al nord-oest d’Espanya
Fins a 19 requerien l’ajuda de mitjans estatals, a la qual se sumaran avions italians. El de Molezuelas de la Carballeda apunta a ser el més greu de la història del país, amb 31.700 hectàrees arrasades
Els incendis forestals continuaven ahir devorant el nord-oest de la Península i, mentre la situació millorava en algunes zones, a Càceres preocupava el desenvolupament del foc de Jarilla, que avançava cap a la ciutat de Plasència. I tot plegat amb l’arribada avui del pic de l’onada de calor, que pot dificultar encara més les tasques d’extinció. Ahir, un total de 19 dels incendis actius requerien l’ajuda de mitjans estatals, xifra que anava evolucionant al llarg de la jornada, segons es va exposar en la reunió del Comitè Estatal de Coordinació (Cecod) contra els incendis que va presidir per videconferencia el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que es desplaçarà avui a zones afectades d’Ourense i Lleó. Un total de 1.400 efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) treballen ahir contra les flames en 13 incendis, als quals se n’afegien 2.000 més en missions de suport, a banda de 450 mitjans desplegats, als quals es van afegir dos avions cisterna italians a Salamanca i una avioneta d’extinció enviada des de Catalunya.
Onze incendis en nivell 2 de perillositat es comptabilitzaven ahir a Castella i Lleó. El de Molezuelas de la Carballeda amb una evolució favorable, cosa que va permetre la tornada a casa de 2.579 veïns, després de cremar més de 31.700 hectàrees, apunta a ser, a part de comptar ja amb dos víctimes mortals, el més greu de la història d’Espanya.
Mentrestant, a Galícia van quedar calcinades només a la província d’Ourense més de 42.000 hectàrees, amb fins a deu focs actius.
Mañueco no ha executat tota la despesa per prevenir focs
La Junta de Castella i Lleó, governada pel popular Alfonso Fernández Mañueco, només ha executat, 1 de juny, el 48,5% dels 104,3 milions d’euros del pressupost destinat als Programes de Prevenció i Extinció d’incendis, segons The Objetive.
Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va insistir que es desplegui de l’Exèrcit per ajudar en l’extinció dels incendis, argumentant que la seua ajuda és necessària. D’altra banda, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va replicar al líder del PP que el que reclama ja s’està fent.