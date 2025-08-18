EMERGÈNCIES
Sánchez demana un pacte contra l’emergència climàtica mentre segueix l’onada de focs
El president del Govern central anuncia l’enviament de més tropes a ajudar a extingir-los. A Ourense ja han cremat més de 50.000 hectàrees i a Castella i Lleó no hi ha treva amb desenes de fronts
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre ahir a facilitar tots els recursos necessaris a les comunitats autònomes per extingir els incendis que assolen Espanya i va proposar un gran pacte d’Estat al setembre per mitigar l’emergència climàtica del qual quedi fora la lluita partidista.
Després de visitar les zones afectades pels incendis forestals a Ourense, va assenyalar que cal millorar les capacitats per lluitar contra els focs per l’agreujament dels efectes de l’emergència climàtica.
El líder de l’Executiu estatal va apuntar que el pacte que proposa interpel·la totes les administracions públiques, però també els grups parlamentaris, empreses, sindicats i tota la societat civil. Va remarcar que la resposta als incendis es donarà i que després d’extingir-los i d’abordar la reconstrucció, caldrà fer una reflexió de fons sobre una estratègia que anticipi una millor resposta, més garantista, la qual cosa exigeix aquest gran pacte d’Estat.
Així mateix, va agrair la solidaritat de països com Alemanya, França, Itàlia, Eslovàquia i Holanda en l’enviament d’equipaments i brigades per a la lluita contra els incendis a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil (UCPM).
A més, va anunciar que es destinaran un total de 500 nous efectius de l’Exèrcit de Terra, dels quals bona part s’incorporaran a la lluita contra el foc a Galícia, que ha demanat 200 efectius militars.
Els incendis forestals que s’estaven combatent ahir a Galícia han calcinat fins al moment més 50.000 hectàrees, la majoria a la província d’Ourense, que segueix en situació 2 d’emergència.
Castella i Lleó
Mentrestant, a Castella i Lleó les ratxes de vent complicaven un dia més la situació dels incendis, amb 28 actius que mantenien desallotjades 3.500 persones, un diumenge en què preocupava l’amenaça de l’entrada del foc de Jarilla (Càceres) per Salamanca, un nou incendi a Zamora i les reproduccions a Lleó. Ciutadans lleonesos afectats pels incendis forestals a la província han convocat per avui una concentració davant l’ajuntament de Lleó amb l’objectiu de reclamar la declaració del nivell 3 d’emergència d’interès nacional i demanar la dimissió dels responsables de la Junta de Castella i Lleó.
Espanya classifica els incendis forestals en quatre nivells (0-3), que determinen els recursos d’extinció i la coordinació entre administracions segons la gravetat i amenaça del sinistre. El nivell 3 constitueix el grau màxim d’emergència. Es tracta d’una emergència nacional que ha de ser declarada directament pel Govern espanyol pel risc extrem que representa per a vides humanes i per a béns a gran escala.
Presó per causar un incendi per una imprudència a Ourense
La jutge de la plaça número 1 del Tribunal d’Instància de Verín (Ourense) va acordar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home detingut per imprudència greu que va causar l’incendi forestal d’Oímbra, que va arrasar unes 11.000 hectàrees de terreny, i en què van resultar ferits tres brigadistes amb pronòstic greu.
Segons la Guàrdia Civil, l’home, de 46 anys, realitzava tasques de neteja i desbrossament amb un tractor quan es trobava vigent l’índex de risc extrem d’incendi.Un total de 27 persones han estat detingudes i 92 investigades des de l’1 de juny, data d’inici de la campanya estatal contra incendis forestals, fins al 16 d’agost, segons va informar ahir el ministeri de l’Interior.