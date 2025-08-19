POLÍTICA
ERC veu el PSC a “anys llum” d’aprovar els pressupostos
Junqueras reclama avenços sobre el model de finançament. Acusa Montero de “segrestar” la gestió dels tributs
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va advertir ahir el PSC que s’ha situat “a anys llum” d’una possible aprovació dels pressupostos de la Generalitat. En la seua visita a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada del Conflent (Catalunya Nord), Junqueras va insistir en la necessitat d’aconseguir un nou model de finançament i d’avançar en la recaptació de l’IRPF per part de l’Agència Tributària de Catalunya com a punt de partida per donar llum verda als pressupostos del 2026, després d’un 2025 sense comptes aprovats.
El cap republicà va destacar els avenços en alguns punts del pacte d’investidura del Govern com la creació de l’empresa mixta que gestionarà Rodalies o la reducció del dèficit del FLA. Tanmateix, va considerar “insuficients i decebedores” les bases en matèria fiscal.
“És impossible que els pressupostos siguin bons si el model de finançament continua sent caduc i la recaptació fiscal està segrestada per la ministra d’Hisenda”, va assenyalar el dirigent, que va assegurar que María Jesús Montero “no és la persona que més pot contribuir a generar el consens necessari per a nous pressupostos”, al considerar que durant vuit anys ha estat “incapaç d’actualitzar el model de finançament”.
Coalició plurinacional
Sobre la proposta del líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, d’organitzar una coalició plurinacional d’esquerres a nivell estatal, Junqueras va subratllar la importància d’“entendre’s tan bé com sigui possible” amb els partits amb els quals es “comparteixen qüestions rellevants”, però va reiterar que les formacions interpel·lades “han deixat molt clar que no volen hi participar”.
La coordinadora de Comuns, Candela López, també va rebutjar la proposta de Rufián per ser un debat que la ciutadania “no necessita” i va prioritzar “consolidar” els blocs existents. López, a més, va cridar a incloure a Sumar figures com l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau o l’exministra Irene Montero.