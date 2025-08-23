SUD-AMÈRICA
Dos atemptats a Colòmbia deixen una vintena de víctimes mortals
Almenys vint persones van morir dijous a Colòmbia per dos atemptats a la ciutat de Cali i al municipi d’Amalfi (districte d’Antioquia), els dos a l’oest del país. Un camió bomba va esclatar en una avinguda de Cali plena de comerços matant set persones i ferint-ne unes setanta. Allà hi ha situada l’Escola Militar d’Aviació Marco Fidel Suárez, on es formen els membres de la Força Aèria, i segons les autoritats aquest era l’objectiu, encara que totes les víctimes mortals van ser civils, entre les quals un menor d’edat. Un altre camió, suposadament carregat també amb cilindres bomba, no va arribar a ser detonat i va quedar al mig de l’avinguda.
A Amalfi, un helicòpter policial va ser abatut amb un dron, provocant tretze morts i una xifra indeterminada de ferits. Segons el Govern, els agents complien “tasques d’erradicació manual de cultius il·lícits”.
Dos detinguts
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, va anunciar la detenció de dos sospitosos per l’atemptat a Cali, capturats gràcies a la col·laboració ciutadana. Petro va atribuir l’atac a grups dissidents de les FARC després de l’acord del 2016, mentre que va relacionar l’atemptat d’Amalfi amb el cultiu de coca.