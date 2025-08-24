EMERGÈNCIES
Optimisme moderat amb els focs
Estabilitzat l’incendi de Larouco, a Ourense, després d’arrasar 30.000 hectàrees, el més gran en la història de Galícia. Un treballador de 45 anys, quarta víctima mortal a Portugal per les flames
La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, va xifrar ahir en tretze els grans incendis actius a Espanya, vuit dels quals es troben a Castella i Lleó, quatre a Galícia i un a Astúries. Barcones va mostrar cert optimisme manifestant que “el final és a prop” però va fer una crida a no “abaixar la guàrdia”.
Els bombers van donar ahir per estabilitzat l’incendi de Larouco (Ourense), el més gran de la història de Galícia. El foc, que ha arrasat més de 30.000 hectàrees, portava onze dies actiu i s’havia estès a altres municipis de la província, mentre que el d’A Mezquita-A Esculqueira, amb 10.000 hectàrees afectades, també va quedar estabilitzat. Mentrestant, els focs entre Ourense i Pontevedra segueixen actius “amb evolució favorable”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, va anunciar que la Unitat Militar d’Emergències (UME) es quedarà a Galícia “el temps que calgui”, després que el president de la Xunta, Alfonso Rueda, demanés divendres la seua presència almenys dos dies més.
Paral·lelament, la Junta de Castella i Lleó va declarar l’“alarma extrema” per incendis en 37 municipis de Lleó, Zamora i Palència fins al 26 d’agost, comportant una sèrie de prohibicions per evitar l’aparició de nous focs en aquestes tres províncies afectades per les flames. L’únic incendi greu que avança de manera desfavorable és el d’Igüeña (Lleó), per les dificultats per accedir al front més perillós a causa de l’orografia.
La Guàrdia Civil, a més, va desallotjar la localitat lleonesa de La Baña, amb 330 veïns, per l’incendi de Porto (Zamora), que va tornar a saltar els límits provincials i amenaça el nucli urbà.
Per la seua part, 72 bombers i una dotzena d’avions i helicòpters treballen per acabar amb el foc de Degaña (Astúries), que amenaça d’expandir-se per la frontera amb Castella i Lleó. Segons les autoritats, el vent està complicant les tasques d’extinció.
Mentrestant, continuen augmentant els detinguts per provocar incendis. Una veïna de Carballo (la Corunya) va ser arrestada com a presumpta autora d’11 delictes d’incendi forestal entre juliol i agost, tot i que els focs van ser d’escassa entitat a causa de la ràpida intervenció dels serveis d’extinció. Malgrat que continua investigada, la jutge va decretar la llibertat per a la dona.
A Portugal, els incendis van causar ahir la quarta víctima mortal aquest any. Un sapador forestal de 45 anys va morir durant la matinada d’ahir a l’hospital, després de resultar ferit amb cremades al 75 per cent del cos mentre treballava en l’extinció de l’incendi declarat al municipi de Sabugal, al nord-est del país limítrof amb Salamanca i Càceres. Els focs al país han devastat gairebé 234.000 hectàrees aquest any, segons van informar les autoritats portugueses.
Tornen a Lleida els efectius desplaçats a Zamora
Els 47 efectius d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i membres d’Agents Rurals i del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (Gepif) que dimarts van sortir de Lleida van tornar ahir després de treballar en l’extinció de l’incendi de Porto de Sanabria. Com a part d’aquest comboi es van desplaçar fins a Zamora 3 camions d’aigua, però els 8 pick-ups amb kit d’extinció “han anat molt bé” perquè els va permetre accedir a zones on no podrien haver arribat amb els vehicles pesants. En ocasions, com va publicar SEGRE ahir, van haver de caminar durant una hora amb els equips per poder accedir a les zones més escarpades. Així mateix, dijous, un membre de l’equip va tenir un accident, després de doblegar-se un peu i quedar-se-li atrapat entre dos roques. A l’intentar alliberar-se va patir esgarrinxades i va ser atès per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment va ser traslladat per una ambulància de l’UME i divendres va poder reincorporar-se a tasques d’extinció.