POLÍTICA
Turull insta jutges del Suprem a anar a les llistes de Vox
Critica la seua “rebel·lió contra el poder legislatiu i les urnes”. Evita posar data per al retorn de Carles Puigdemont
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va carregar ahir contra els jutges del Tribunal Suprem Manuel Marchena i Pablo Llarena per mantenir “un posicionament delirant de rebel·lió contra el poder legislatiu i les urnes”, amb referència a la no-aplicació de la llei d’amnistia a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres líders del procés.
Turull va instar els jutges a “presentar-se a les eleccions amb Vox” per veure el “suport popular que reben”, i va assegurar que la cúpula del Poder Judicial ha “trencat” la divisió de poders. A més, va concloure que la resolució del Tribunal Constitucional avalant l’amnistia és “claríssima” i va lamentar que el TS continuï “aplicant el Codi Penal de l’enemic”, malgrat que va assegurar que no donaran “la batalla per perduda” i es va mostrar convençut d’aconseguir la victòria, que segurament “arribarà més per Europa”.
Retorn de Puigdemont
Sobre la possible tornada de Puigdemont a Catalunya, el dirigent de Junts va evitar “fixar una data al calendari” –com va manifestar haver fet en altres ocasions– per la posició del Suprem. “Ja veurem què passa, però no buscarem solucions personals”, va declarar.
Així mateix, Turull no va concretar si l’expresident hauria d’assumir el lideratge de l’oposició al Parlament. “És una cosa que ha de decidir ell, però no podem prescindir de la seua activitat i les seues reflexions”, va afirmar, després de destacar que un lideratge com el de Puigdemont “no el té qualsevol força política” i cal instar-lo que tingui el màxim paper en el qual “se senti còmode i important per a la causa independentista”.
Turull va reiterar divendres que Junts decidirà a la tardor sobre la continuïtat del suport al Govern de Pedro Sánchez, que va criticar per no arribar als resultats esperats. El dirigent va assenyalar alguns dels seus incompliments, com l’oficialitat del català a la UE i en la transferència de les competències d’immigració a la Generalitat.