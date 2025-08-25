SEGRE

Acusen l’exprimer ministre sud-coreà de còmplice del cop

L’exprimer ministre coreà Han Duck-soo (esq.), al jutjat. - EFE

REDACCIÓ

L’equip especial de fiscals de Corea del Sud ha demanat una ordre d’arrest contra l’exprimer ministre Han Duck-soo per la seua implicació en la fallida declaració de la llei marcial de finals de l’any passat per l’expresident Yoon Suk-yeol, que va arrossegar el país a la crisi política recent més important. L’acusen formalment de “complicitat amb un líder d’una rebel·lió, perjuri i creació de documents oficials falsos”, entre altres càrrecs.

