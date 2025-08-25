GUERRA
Israel redueix a runa el palau presidencial dels houthis del Iemen
El Govern de Netanyahu argumenta que abans va patir un atac amb bombes de raïm per justificar l’agressió. Els hebreus ja controlen un barri de Gaza
L’aviació israeliana va destruir ahir el palau presidencial de Sanà, la capital del Iemen, en una onada de bombardejos de represàlia pel llançament d’un míssil amb bomba de raïm contra territori israelià per part dels houthis.
Almenys dos persones van morir i 35 van resultar ferides en els atacs israelians, que van assolir a més les centrals elèctriques de Haziz i Assar i un dipòsit de combustible.
El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, va assegurar que l’aviació “ha destruït el palau presidencial houthi al Iemen” en una compareixença amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
Aquest va advertir que “atacarem qui ens ataqui”. “Qui planegi atacar-nos, l’atacarem. Crec que la regió sencera està coneixent la força i la determinació d’Israel”, va dir. “El règim terrorista houthi està aprenent a les dolentes que pagarà, que està pagant un preu molt alt per la seua agressió contra Israel”, va afegir.
“Continuem exercint un bloqueig aeri i naval i estem llançant atacs sobre infraestructures que són utilitzades per fomentar el terrorisme houthi”, va assenyalar Katz, que va llançar una amenaçadora advertència als houthis: “Cada míssil que disparin contra Israel el pagaran multiplicat”.
“Els atacs s’han portat a terme en resposta a repetits atacs del règim terrorista houthi contra l’Estat d’Israel i els seus ciutadans, inclòs el llançament de míssils terra-terra i vehicles aeris no tripulats cap al territori del país”, va informar l’Exèrcit israelià.
D’altra banda, almenys 45 persones van morir a la Franja de Gaza per atacs israelians, segons fonts mèdiques citades per Al-Jazeera. Entre els morts hi ha almenys 20 persones que estaven esperant per rebre ajuda humanitària. L’Exèrcit israelià manté el setge sobre la ciutat de Gaza, en alguns dels barris de la qual, com el de Sabra, ja ha entrat.
Collboni viatja a Jordània i crisi a l’Executiu dels Països Baixos
� L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va viatjar ahir a Jordània per visitar el centre d’acció humanitària de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA) a prop de la capital, Amman. Així, reprèn part del viatge que va haver de començar divendres visitant les ciutats de Betlem i Ramallah, però no va poder perquè Israel li va revocar el visat poc abans de viatjar a Tel-Aviv. Mentrestant, el Govern dels Països Baixos passa una nova crisi i ha quedat reduït a dos partits (en van començar quatre) després que el ministre d’Exteriors, Caspar Veldkamp, del Nou Contracte Social (NSC), dimitís al considerar insalvables les diferències internes sobre les sancions a Israel. El segueixen els responsables de l’Interior, Educació i Sanitat.