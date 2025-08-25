MIGRACIÓ
Rescaten 250 persones en un cayuco a Gran Canària
Es trobava en aigües conjuntes entre Espanya i el Marroc. Al bot anaven 10 menors, entre els quals dos nadons, i 17 dones
Salvament Marítim va rescatar la matinada de dissabte a diumenge 248 persones, entre les quals dos nadons i diversos nens petits, que anaven a bord d’un cayuco albirat per un vaixell mercant a uns 429 quilòmetres al sud de Gran Canària. Segons l’ONG Caminant Fronteres, que va alertar de la sortida del cayuco, partint de dades de les autoritats espanyoles entre les 248 persones rescatades, totes d’origen subsaharià, n’hi ha 10 de menors (entre els quals dos nadons) i 17 dones, que haurien sortit des del Senegal. El cayuco es trobava en aigües de SAR (Search and Rescue) conjuntes entre Espanya i el Marroc, si bé aquest segon país va informar que no tenia embarcacions disponibles a la zona, per la qual cosa es va encarregar de coordinar el rescat Salvament Marítim. Las Palmas va mobilitzar a la guardamar Urania, que a les 02.15 va informar del rescat de les 248 persones que eren al cayuco. L’embarcació va arribar al moll d’Arguineguín sobre les 15.30 hores.
Mentrestant, continua la recerca dels 12 migrants desapareguts després d’haver saltat a l’aigua a prop de Cabrera des d’una pastera divendres a la tarda, en la qual viatjaven 26 persones i les restants 14 van ser rescatades. A més, Guàrdia Civil i Salvament Marítim busquen els tres migrants desapareguts d’una pastera naufragada dimecres al sud de Mallorca, després de portar uns sis dies a la deriva. Aquests tres migrants podrien haver desaparegut durant la travessia. Catalina Cabrer, del govern balear, va fer una crida a la “cautela” perquè les illes “han arribat també al límit de persones que viuen aquí”. La consellera va criticar la “inacció” per part del Govern central, que es trasllada també a àmbits com el d’Estrangeria, dificultant la situació dels qui poguessin optar per quedar-se a l’arxipèlag.