POLÍTICA
Simpatitzants de Maduro s’allisten a la milícia com a resposta als Estats Units
Simpatitzants de Nicolás Maduro, president de Veneçuela, es van congregar dissabte a Caracas per allistar-se a la Milícia Nacional Bolivariana (MNB) i van instar la població a sumar-s’hi, en resposta al patrullatge de vaixells que van plantejar els EUA al Carib per combatre el narcotràfic. Trump ha desplegat tres destructors de míssils guiats Aegisel: l’USS Gravely, l’USS Jason Dunham i l’USS Sampson. “Hem vist una expressió gegantina de nacionalisme, patriotisme i amor per Veneçuela”, va dir Maduro.
Per la seua part, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, va criticar Guyana per “sotmetre’s davant dels Estats Units” pel que fa al Càrtel dels Sols, designat com a organització terrorista pels Estats Units. L’expresident de Bolívia Evo Morales (2006-2019) va assenyalar sobre això que la maniobra dels EUA és una “clara provocació que amenaça la pau i l’estabilitat” de la regió.
Així mateix, 13 presos polítics van ser excarcerats després de ser arrestats en el context de la crisi després de les eleccions presidencials del juliol del 2024. Itàlia va confirmar l’alliberament dels italoveneçolans Américo de Grazia i Margarita Assenza. Tanmateix, hauran de declarar avui davant d’un tribunal, per la qual cosa se’ls va impedir abandonar Caracas.