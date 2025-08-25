CONFLICTES
Ucraïna llança una sèrie d’atacs contra Rússia en la celebració de la seua independència
Els drons provoquen incendis en una central nuclear russa i una terminal petrolera, mentre Zelenski exigeix una “pau segura”. Els EUA asseguren que fa mesos que impedeixen utilitzar míssils de llarg abast
Ucraïna va llançar ahir una sèrie d’atacs amb drons contra territori rus, durant les celebracions del Dia de la Independència. Kíiv va assenyalar que la reacció es devia a l’estancament dels esforços diplomàtics per resoldre el conflicte. “Així reacciona Ucraïna quan s’ignoren les seues crides a la pau”, va manifestar el president Volodímir Zelenski, a l’allunyar-se la possibilitat d’una reunió amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Els drons ucraïnesos van provocar incendis en una central nuclear russa a la regió de Kursk i una terminal petrolera. Les autoritats russes van informar que n’havien interceptat altres en regions allunyades del front, com Sant Petersburg i el riu Volga.
Zelenski va felicitar els seus ciutadans i va reiterar el seu compromís amb una pau duradora i justa, descartant qualsevol cessió de les regions de Crimea i el Donbàs. “Estem construint una Ucraïna prou forta i poderosa com per viure en seguretat i pau”, va assenyalar el mandatari en un missatge gravat a la plaça de la Independència de Kíiv. “Un dia la distància entre els ucraïnesos desapareixerà i estarem de nou junts com un país i una família. Només és qüestió de temps”, va prometre el president. Sí que va assenyalar que Ucraïna no està disposada a acceptar cap compromís vergonyós per aconseguir el final de la guerra, sinó que aspira a un acord que garanteixi la seua seguretat. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i nombrosos líders europeus, així com el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, van felicitar ahir Ucraïna amb missatges de suport majoritaris en la seua guerra contra Rússia i en la “defensa de la democràcia”. També ho van fer el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i Felip VI.
Mentrestant, el Pentàgon hauria impedit a Ucraïna atacar amb míssils de llarg abast nord-americans Rússia per poder atansar postures amb Moscou amb l’objectiu d’aconseguir un acord per posar fi a la guerra, segons The Wall Street Journal. Aquesta decisió afecta tant les armes de llarg abast fabricades als EUA com aquelles subministrades per aliats europeus que depenen d’intel·ligència i tecnologia nord-americanes. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, té l’última paraula en els atacs amb ATACMS, que tenen un abast d’uns 300 quilòmetres, malgrat que l’objectiu sembla un intent d’atansar postures amb el Kremlin.
Celebració de la comunitat ucraïnesa a Barcelona
La comunitat ucraïnesa de Barcelona va commemorar el 34 aniversari de la independència a la plaça de Josep Puig i Cadafalch amb diverses activitats culturals. Hi va haver actuacions musicals d’artistes i agrupacions ucraïneses residents a Catalunya, una mostra d’artesania, gastronomia tradicional amb tastos i tallers per a nens. També hi va haver manifestacions a Madrid i València. El president de la Federació d’Associacions Ucraïneses a Espanya, Mykhaylo Petrunyak, va assenyalar que la jornada no era “una festa” sinó que volen “demostrar que el poble ucraïnès no es rendeix”, després de més de tres anys d’“ocupació” russa. “Necessitem suport de tothom. El terrorista mundial Putin no només pretén matar, és un genocida que vol demostrar que un país fort en pot atacar un altre de menys fort i pretén destruir la comunitat europea amb especulacions de la Xina i dels Estats Units”, va dir.