Un atac israelià a l’Hospital Nasser de Gaza mata 20 persones, 5 de les quals periodistes
Benjamin Netanyahu lamenta “profundament” el “tràgic accident” arran del bombardeig. Onze morts més a la Franja per desnutrició eleven a 300 el total de defuncions per la fam des del 2023
Almenys vint persones van morir ahir, entre elles cinc periodistes, per un doble bombardeig israelià sobre l’Hospital Nasser, situat a Khan Yunis i considerat el principal centre mèdic del sud de la Franja de Gaza, segons la xifra preliminar de víctimes divulgada per les autoritats locals.
El ministeri de Sanitat gazià, vinculat a Hamas, va informar que un primer atac va impactar sobre el quart pis del complex. Posteriorment, coincidint amb l’arribada de les ambulàncies, s’hauria registrat el segon impacte.
Desenes de persones van resultar ferides, segons el ministeri, que va incloure entre les víctimes treballadors mèdics i periodistes. En concret, haurien mort almenys cinc periodistes vinculats a mitjans internacionals com les agències Reuters i AP o la cadena Al-Jazira.
Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van reconèixer l’autoria d’un atac sobre la zona de l’hospital i van prometre investigar els fets, en una primera reacció en la qual han lamentat els possibles danys a persones alienes al conflicte.
L’Exèrcit, sota les ordres del cap d’Estat Major, Eyal Zamir, va assegurar que “les FDI lamenten qualsevol mal a individus no involucrats i no ataquen periodistes com a tals. Les FDI tracten de mitigar el dany als individus no involucrats el màxim possible”, detallava un comunicat castrense.
El mateix primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va expressar les seues condolences pel “tràgic accident a l’Hospital Nasser” i va dir que les autoritats estan conduint una “exhaustiva investigació”.
Mesures immediates i urgents
El Govern gazià va instar la comunitat internacional a contribuir que hi hagi mesures “immediates i urgents” per garantir l’atenció sanitària a la Franja i l’assistència humanitària.
Diumenge, onze persones van morir per desnutrició, cosa que eleva a 300 el total de morts per aquesta causa des de l’octubre del 2023.
En el còmput global, más de 62.700 palestins han mort com a conseqüència de l’ofensiva militar llançada per Israel fa gairebé dos anys.
L’Exèrcit insta el Govern a “acceptar” l’alto el foc amb Hamas
El cap de l’Exèrcit d’Israel, Eyal Zamir, va apostar ahir per “acceptar” l’acord amb Hamas per a l’alliberament dels ostatges que continuen segrestats a Gaza, un pacte que “es troba sobre la taula” i l’aprovació del qual depèn enterament del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Així es va expressar Zamir, que va indicar que ha estat el mateix Exèrcit el que ha facilitat que es donessin les condicions per a aquest pacte.
Va emfatitzar que l’ocupació de la ciutat de Gaza pot suposar una “greu amenaça per a la integritat física dels ostatges” i va instar, d’altra banda, a donar el vistiplau a un acord que ja compta amb el suport de Hamas.
Condemna d’agències de Nacions Unides i d’ONG
Diferents agències de l’ONU van condemnar ahir l’atac perpetrat per Israel contra l’Hospital Nasser, el principal centre mèdic del sud de la Franja de Gaza. Així mateix, Reporters Sense Fronteres (RFS) va exigir al Consell de Seguretat de l’ONU que es reuneixi i posi fi a l’assassinat de periodistes.
El Govern espanyol va condemnar el bombardeig israelià denunciant que es tracta d’“una flagrant violació del Dret Internacional Humanitari” i va reclamar que s’investigui l’acció.Per la seua part, el president dels EUA, Donald Trump, va apostar perquè la guerra de Gaza tindrà un “final concloent” en un termini de “dos o tres setmanes”.