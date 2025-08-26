SUCCESSOS
Un detingut en un operatiu policial a Roses contra el top manta
La policia va detenir ahir un home de 53 anys en el marc de l’operatiu que es va portar a terme contra el top manta a Roses. La Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local de Roses van mobilitzar 250 agents en el dispositiu contra la propietat industrial i la falsificació de marques. Segons fonts policials, a més es van intervenir grans quantitats de material destinat a la venda ambulant.
El dispositiu va començar cap a les sis del matí i es van realitzar quatre escorcolls, dos en domicilis i dos en locals comercials, situats a l’avinguda de la Bocana, a prop del passeig de Santa Margarida.
Nova ofensiva
Fa anys que el municipi altoempordanès intenta lluitar contra el top manta. L’any passat van comptabilitzar fins a 287 manters al passeig Marítim.
Aquest estiu l’ajuntament ha posat en marxa una nova ofensiva, amb un conjunt de mesures per evitar que continuï aquesta activitat. Així, per exemple, va establir multes de 300 euros pels compradors, va eliminar el carril bici del passeig Santa Margarida i el va canviar per pilons de formigó, permetent a alguns establiments que col·loquessin taules i cadires a les terrasses per evitar que s’hi posin els manters.