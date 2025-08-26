EMERGÈNCIES
L’onada d’incendis forestals continua amb catorze focs greus actius
Preocupa la reproducció de focus, segons Protecció Civil. Ja són 45 arrestats i 133 investigats per provocar focus
Els equips d’extinció continuaven lluitant ahir per combatre els 14 incendis greus que encara continuaven actius a Castella i Lleó, Galícia i Astúries. Malgrat que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) anunciava una meteorologia més favorable a partir d’avui dimarts per a l’extinció del foc, la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, va avisar que el risc continuava sent extrem amb “reproduccions” de diversos focus que estan donant “molts problemes”.
Castella i Lleó va iniciar la tercera setmana d’incendis forestals amb deu focs a índex de gravetat potencial 2, el nivell màxim, dos dels quals declarats diumenge amb gran virulència i que van obligar a desallotjar onze localitats, la qual cosa eleva a dotze les evacuades, amb més de 700 afectats.
D’altra banda, Galícia tenia ahir tres incendis forestals actius, tots a la província d’Ourense, on diumenge va sorgir un nou foc al municipi d’Avión i presentava evolució favorable el de Chandrexa de Queixa, que ja ha arrasat 19.000 hectàrees, amb només un focus actiu.
L’onada d’incendis que va començar el passat 8 d’agost a la comunitat gallega ha arrasat ja gairebé 92.000 hectàrees, segons les dades de Medi Rural, que només informa dels focs de més de 20 hectàrees o que afecten espais protegits.
Mentrestant, el Pla de Lluita contra els Incendis Forestals d’Extremadura (Infoex) va donar diumenge a la nit per controlat l’incendi forestal de Jarilla (Càceres) declarat el passat 12 d’agost, amb 17.355 hectàrees cremades.
D’altra banda, el cap de setmana va deixar tres detinguts més per la seua presumpta relació amb els diferents incendis forals a l’Estat espanyol, la qual cosa eleva la xifra total a 45 arrestats i a 133 els investigats per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
Per la seua part, el líder del PP va presentar un pla amb cinquanta mesures per prevenir incendis, com el control dels piròmans amb sentència ferma, i atorgar ajuts urgents a les zones afectades en una roda de premsa en la qual va respondre a Robles. “No esperava que la ministra de Defensa tingués aquesta valoració; sens dubte, no és la que trasllada als presidents autonòmics en privat i em sorprèn”, va manifestar Feijóo.
Govern i PP s’emboliquen per les culpes en la gestió
Diversos membres del Govern de Pedro Sánchez van criticar ahir els presidents autonòmics del PP i els van demanar que admetin la seua responsabilitat per la mala gestió dels incendis, unes acusacions que no van agradar al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que va apuntar al que ell va considerar errors de l’Executiu. Una de les figures més crítiques va ser la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va fer una crida a la responsabilitat i a la “consciència” de les comunitats autònomes governades pel PP al considerar que els seus dirigents “no han assumit les seues obligacions”. Segons Robles, el “silenci” d’aquests dirigents autonòmics “potser” es deu a la influència que està exercint sobre ells Feijóo, unes paraules que no han caigut bé a Génova.