POLÍTICA
ERC exigeix complir el pacte sobre finançament
Com a condició per aprovar els pressupostos de l’any que ve al Govern central, mentre que Junts assegura que la quitació de deute del FLA és “el xocolate del lloro”
La portaveu adjunta d’ERC al Congrés, Teresa Jordà, va exigir ahir al Govern espanyol el compliment “aviat i en la seua totalitat” de l’acord amb el PSC sobre el finançament singular i va assegurar que és condició prèvia per negociar els Pressupostos Generals de l’Estat. Jordà va celebrar la condonació de deute del FLA, que era “absolutament injusta” i impedia a Catalunya “desenvolupar” les seues polítiques.
“En lloc d’acabar amb el dèficit fiscal de Catalunya, l’Estat va augmentar la bola del deute d’una forma brutal, i les conseqüències les han pagat els ciutadans de Catalunya, siguin o no independentistes”, va manifestar.
La diputada republicana va criticar l’“incompliment crònic” de les inversions a Catalunya i va afirmar que l’objectiu d’ERC és “dotar de més sobirania fiscal” la Generalitat. Jordà va insistir a aconseguir “la clau de la caixa” perquè ERC doni suport al PSOE amb els pressupostos a Madrid, mentre que a Catalunya el PSC també necessita els republicans per aprovar els comptes de l’any vinent, “absolutament prioritaris” per al Govern, que començarà les converses amb Comuns i ERC en les properes setmanes.
Per la seua part, la diputada de Junts Marta Madrenas va incidir que la quitació de deute només és “el xocolate del lloro” i que la prioritat de la seua formació és resoldre el “maltractament econòmic sistèmic d’Espanya cap a Catalunya” i “els milers de milions d’euros” que, en comptes d’anar a la Generalitat, acaben “en altres territoris a costa d’empobrir directament els ciutadans catalans”.
Paral·lelament, el PP de Catalunya va criticar la “deixadesa i la incapacitat” del Govern amb Rodalies, assegurant que la gestió “no és qüestió de competències sinó d’incompetència”. Vox va acusar l’Executiu de complir els “deliris separatistes”.