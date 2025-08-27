POLÍTICA
El Govern reclama a Renfe i Adif mesures estructurals urgents
La hisenda catalana tindrà “plena autonomia” sobre contractació de personal. Paneque obre la porta a explorar opcions sobre la governança del Prat
El Govern va reclamar ahir mesures “estructurals i contundents” a Renfe i Adif en una trobada amb responsables de les empreses per evitar episodis com els del cap de setmana amb retards i interrupcions de la circulació. En la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances, la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, va anunciar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presidirà un nou encontre dimarts que ve amb representants de les dos companyies.
Paneque va exigir mesures “més enllà del pla de xoc vigent” i va explicar que els responsables de Renfe i Adif coincideixen que el servei que Catalunya “necessita i mereix” està “lluny”. La consellera de Política Territorial va assegurar que el marge de millora més gran es troba en les incidències amb les infraestructures més velles i amb les obres que s’estan portant a terme.
En relació amb l’aeroport de Barcelona, Paneque va posar sobre la taula “explorar diverses possibilitats” sobre la seua governança dins del marc normatiu, malgrat que encara no hi ha cap proposta concreta. La portaveu va confirmar que ERC va traslladar la voluntat d’avançar en aquest aspecte, inclòs en el pacte d’investidura, i va defensar que “no és incompatible” ampliar l’aeroport del Prat i treballar per un pacte d’Estat contra el canvi climàtic.
Hisenda catalana
Així mateix, el Govern va aprovar ahir un decret llei per donar “plena autonomia” a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en matèria de contractació de personal. Una de les principals novetats és l’establiment d’un contracte programa com a instrument de governança, amb l’objectiu d’adaptar l’organisme als “nous requeriments” derivats del desplegament de la hisenda catalana i el nou sistema de finançament singular, que permetrà a la Generalitat recaptar l’IRPF el 2028.
D’altra banda, sobre la condonació de deute del FLA per part del Govern espanyol, Paneque va instar a fer una “reflexió” i també va assegurar que des de Catalunya “mai s’ha proposat una política que vagi en contra d’una altra comunitat autònoma”.