ÀSIA
Almenys tres morts i cinc ferits per protestes a Indonèsia
Almenys tres persones van morir i cinc més van resultar ferides divendres en quedar atrapades en un edifici governamental que va patir un incendi, provocat per manifestants a Indonèsia, segons les autoritats. El país porta sumit diversos dies de protestes contra els augments salarials dels diputats i la situació va empitjorar després de la mort dijous d’un manifestant de 21 anys atropellat per la Policia en una concentració davant del Parlament.