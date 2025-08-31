SEGRE

INCENDIS

Rècord de superfície arrasada pels focs a la Unió Europea

Una dona davant la columna de fum d’un incendi a Lugo. - EFE

Una dona davant la columna de fum d’un incendi a Lugo. - EFE

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La superfície calcinada pels incendis a la Unió Europea ha superat aquest any el milió d’hectàrees, la pitjor dada des que n’hi ha registres. Aquesta xifra es deu, principalment, als focs registrats a la península Ibèrica, que conformen el seixanta per cent de la superfície arrasada. A Espanya, les condicions meteorològiques han ajudat a millorar la situació, amb Galícia i Astúries sense grans incendis actius, i amb els focs de Castella i Lleó en evolució favorable.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking